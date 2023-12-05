В Хабаровском крае эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 8,9%

За неделю прирост новых случаев заболевания составил 16%

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом увеличилась в Хабаровском крае, эпидемический порог превышен на 8,9%. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Игорь Карлов.

"За неделю прирост новых случаев заболевания составил 16%. Заболели 9,6 тыс. человек. В целом по краю эпидпорог превышен на 8,9%", - сказал Карлов.

Он уточнил, что чаще всего болеют взрослые и дети школьного возраста. Зарегистрировано несколько случаев гриппа.

От гриппа по всему региону, как сообщала ранее агентству главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова, привиты порядка 577 тыс. человек. Намеченный план практически выполнен. В краевой столице городе Хабаровске на карантин по ОРВИ закрыто 11 классов в 5 школах и 4 группы в 4 детских садах.