В нескольких городах и районах ХМАО из-за морозов отменили уроки в школах

В округе ожидается до минус 30-41 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Очные уроки у школьников первой смены отменены в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильных морозов. Об этом сообщается на официальном сайте госорганов Югры.

"5 декабря занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в Радужном отменяются. На момент объявления температура воздуха составляет минус 38,3 градуса, ветер 0 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

Также с 1-го по 11-й классы отменены занятия в Когалыме и Покачах, с 1-го по 8-й классы в Сургуте и Белоярском, где столбик термометра опустился до -31 градуса, а также у 1-4-х классов в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Лянторе и Пыть-Яхе, где температура понизилась до минус 27-30 градусов, скорость ветра составила 4 м/с.

Как сообщал ТАСС ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на страну надвигаются аномальные холода. По его словам, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается до минус 30-41 градуса.