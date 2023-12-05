РФ предоставила Киргизии помощь в виде 742 тонн муки и 60 тонн масла

Эти продукты предназначены для поддержки малоимущих граждан республики, сообщили в посольстве России

БИШКЕК, 5 декабря. /ТАСС/. Представители России доставили в Киргизию партию гуманитарной помощи, в состав которой вошли более 742 тонн пшеничной муки и свыше 60 тонн растительного масла. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

"В городе Ош (южный областной центр Киргизии - прим. ТАСС) состоялась передача очередной партии российской продовольственной помощи в объеме 742,5 тонны пшеничной витаминизированной муки и 60,72 тонны растительного масла, предназначенной для поддержки малоимущих граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, доставка гуманитарной помощи была осуществлена в рамках финансируемого Россией проекта Всемирной продовольственной программы ООН. Полученные киргизской стороной мука и масло будут распределены "среди 18 тыс. жителей южных регионов" республики в качестве вознаграждения "за участие в социальных проектах".