Во Владивостоке почтили память исследователя Дальнего Востока адмирала Невельского

В митинге приняли участие представители Морского государственного университета им. Невельского, Владивостокского морского собрания, Русского географического общества, экипаж и командование БДК "Адмирал Невельской", курсанты, юнармейцы

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Память исследователя Дальнего Востока, основателя Николаевска-на-Амуре, русского адмирала Геннадия Невельского (1813-1876) почтили во Владивостоке. В день 210-летия со дня его рождения состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятнику адмиралу.

"Мы собрались в честь 210-й годовщины со дня рождения великого исследователя, адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Он командовал кораблем "Байкал", который осуществлял, казалось бы, неприметную функцию перевозки грузов на Камчатку. Однако Геннадий Иванович понимал, что, перевозя грузы, можно производить исследовательскую деятельность на Дальнем Востоке. Он установил, что Сахалин является островом, и Амур доступен для судоходства морскими судами", - сказал собравшимся заместитель командира большого десантного корабля (БДК) Тихоокеанского флота "Адмирал Невельской" Владимир Евдокимов.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Морского государственного университета (МГУ) им. Невельского, Владивостокского морского собрания, Русского географического общества (РГО), экипаж и командование БДК "Адмирал Невельской", курсанты, юнармейцы.

Памятник адмиралу стал первым памятником города и был сооружен на средства, собранные горожанами. В его закладке участвовал последний российский император Николай II.

Геннадий Невельской родился 5 декабря в селе Дракино Костромской губернии.

Слова императора

Как рассказал Евдокимов, Невельской отличался смелым и решительным характером и не всегда согласовывал свои действия с правительством Российской Империи. Так, в 1850 году, зная, что англичане могут захватить акваторию реки Амур, Невельской основал пост Николаевский, который впоследствии стал городом Николаевском-на-Амуре.

"За это члены правительства предложили разжаловать Невельского до матроса. Однако Николай I назвал его поступок молодецким, благородным и патриотическим, наградил Геннадия Ивановича орденом Святого Владимира четвертой степени, и сказал исторические слова: где раз поднят русский флаг, там он опускаться не должен", - отметил заместитель командира БДК.

По словам директора музея МГУ им. Невельского, члена совета Приморского отделения РГО Марины Каменевой, сегодня на памятнике нет доски этим текстом, который был там изначально. Слова утрачены в ходе реконструкции во времена СССР, поскольку под ними стояла подпись Николая I. "Но когда памятник был восстановлен, слова не восстановили. И мы добиваемся, чтобы город восстановил эти слова, столь актуальные сегодня", - заявила директор музея.