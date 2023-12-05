Собянин: разгром фашистов у стен Москвы "навсегда вписан в героическую летопись Отчизны"

Мэр столицы поздравил ветеранов ВОВ с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, напомнив о первом серьезном поражении фашистов у стен столицы, которое будет навсегда вписано в историю страны. Телеграмма опубликована на сайте мэра Москвы.

"Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны. Именно отсюда начался победный путь на Берлин. Память о подвиге бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу. И сегодня великое наследие фронтовиков и тружеников тыла вдохновляет нас на ратные и трудовые свершения, помогает преодолевать испытания и побеждать", - говорится в сообщении.

Мэр выразил благодарность ветеранам за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма и пожелал им бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и долгих лет жизни.

"Мы гордимся вами и дорожим возможностью выразить свою любовь и восхищение", - добавил Собянин.

5 декабря в России ежегодно отмечается День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Памятная дата была установлена законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).

Московская битва 1941-1942 годов включала оборонительные и наступательные операции советских войск в ходе Великой Отечественной войны. Они проводились на западном стратегическом направлении в целях обороны столицы и Центрального промышленного района РСФСР от ударных группировок германских войск. В ходе сражения Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) отразила наступление группы немецких армий "Центр" на московском направлении (30 сентября - 5 декабря 1941 года), провела контратаку (5 декабря 1941 года - 7 января 1942 года) и начала общее наступление на всех основных стратегических направлениях (7-10 января - 20 апреля 1942 года, включая Ржевско-Вяземскую стратегическую наступательную операцию).