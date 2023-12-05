Школы и детсады в КНР усилят профилактический контроль из-за сезонной волны ОРЗ

Министерство образования Китая считает необходимым сосредоточиться на внедрении системы утренних и дневных проверок в начальных и средних школах, а также в детских садах

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Школы и детские сады в Китае усилят профилактические меры контроля на фоне распространения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в зимний сезон. Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством образования КНР.

"Ввиду возможного накладывания друг на друга периодов распространения различных видов заболеваний и чередующихся эпидемических пиков" образовательные учреждения должны "принять научные и эффективные ответные меры", говорится в документе.

Министерство подчеркнуло необходимость усилить мониторинг ОРЗ и мер раннего предупреждения. "Необходимо сосредоточиться на внедрении системы утренних и дневных проверок в начальных и средних школах, а также в детских садах", - указало ведомство.

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Ранее представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, также у некоторых больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус. По его словам, медики не выявили случаев острых респираторных заболеваний в Китае, которые могли быть вызваны новыми вирусами или бактериями.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии. 27 ноября исполняющая обязанности директора ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что рост случаев ОРЗ в Китае не связан с новыми патогенами, а число заражений COVID-19 не превышает показатели 2018-2019 годов.