Собянин заявил, что рабочий парк метро Москвы на 73% состоит из современных составов

Мэр столицы добавил, что в 2024-2025 годах город планирует закупить еще свыше 500 новых вагонов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Рабочий парк Московского метрополитена на 73% состоит из составов современных серий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"С 2010 г. мы ведем активную работу по обновлению подвижного состава городского транспорта. За это время метрополитен получил более 4 тыс. вагонов. И сегодня составы современных серий составляют 73% рабочего парка метро. На обеих кольцевых линиях курсируют исключительно современные российские поезда "Москва-2020", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что в 2024-2025 годах город планирует закупить еще более 500 новых вагонов, отличающихся тихим ходом, комфортом, простором, с автоматической системой обеззараживания воздуха и USB-зарядками. Кроме того, власти столицы запустили необычные поезда, курсирующие на многих линиях метрополитена: ретропоезд "Сокольники", внутри которого пружинные диваны, уютные светильники-бра; поезд "Акварель", его главная особенность - отсутствие окон и сидений с одной из сторон вагонов, на их месте - картины.

"Поезда 81-760А "Ока" за свою необычную расцветку получили прозвище "Баклажан". Изготовленные в 2014-2016 годах, эти поезда впервые в истории Московского метрополитена были оборудованы сквозным проходом. "Точка шесть" - народное название поездов 81-717.6, которые можно встретить на Люблинско-Дмитровской линии метро. Это переходная модель между поездами типа "Ока" и "Номерной", конструктивно являющаяся модификацией последнего", - добавил мэр.

В метро также ходит "Красная стрела" - старейший из действующих именных поездов Московского метрополитена, внутри него желтые поручни, красные сиденья, на стенах размещены материалы об истории поезда. "Синергия-1" и "Синергия-2" - два состава с таким названием с виду даже чем-то похожи на предыдущий поезд, их часто можно встретить на разных линиях метро, но проехаться в них, увы, не получится. Это специальные диагностические составы, которые следят за исправностью инфраструктуры метро", - отмечается в сообщении.

Собянин добавил, что поезд-лаборатория "Синергия-2" является самым современным в Московском метрополитене. Все замеченные им неисправности и отклонения здесь же обрабатывают в онлайн-режиме и передают в службы метро для незамедлительного решения проблемы.