В Дудинке младшеклассникам разрешили не посещать школу из-за морозов

Согласно данным Гидрометцентра, в городе ночью температура воздуха будет опускаться до минус 37, а днем - до минус 35

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Учащимся 1-5-х классов в городе Дудинка на Таймыре на севере Красноярского края разрешили не посещать занятия в школах из-за морозов. Об этом говорится в сообщении единой дежурной диспетчерской службы Таймырского района.

"Температура воздуха в городе Дудинка - минус 35, ветер юго-восточный 2-4 м/с . В связи с неблагоприятными погодными условиями разрешается не посещать занятия учащимся второй смены школ города Дудинка с 1 по 5 классы включительно", - говорится в сообщении.

Согласно данным Гидрометцентра, в Дудинке ночью температура воздуха будет опускаться до минус 37, днем - до минус 35. В Красноярске к концу недели ожидается похолодание до минус 33 градусов.

Морозы в Сибири

В Омскую область сильные морозы придут 7 декабря, рассказали ТАСС в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС. В этот день температура воздуха опустится до минус 29 градусов, местами до минус 36. Кроме того, 8 декабря станет еще холоднее - минус 32-37 градусов, местами минус 42. Существенных осадков не прогнозируется. Сам Омск во вторник с утра из-за сильного снегопада встал в 10-бальные пробки. Мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале сообщил, что уборка снега ведется днем и ночью, только за прошедшие сутки вывезено более 5,5 тыс. тонн снега.

Ожидается похолодание и в Томской области. Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил департаменту городского хозяйства перейти на особый режим работы из-за приближающихся морозов. По данным синоптиков, температура воздуха в регионе опускается до минус 36 градусов, такая погода может продлиться до конца недели.

По информации сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области 6 декабря температура воздуха будет оставаться на уровне минус 7-9 градусов, а с 7 декабря ожидается резкое похолодание - до минус 21-23 ночью и днем, местами до минус 33. Ветер изменит направление с западного на северо-западный, в темное время суток в Новосибирске его порывы местами будут достигать до 16 м/с, а в области - до 14 м/с.

По данным Миндортранса Тувы, ухудшилась погода в некоторых кожуунах республики: местами сильный снег, метель, ветер с порывами до 22 м/с , на дорогах гололедица. "Наши дорожные службы на страже: расчищают дороги круглосуточно", - пояснили в министерстве. Также в Туве введен режим оперативного дежурства на дорогах, работают круглосуточные диспетчерские службы.

Иркутскую область в понедельник начал накрывать холодный атмосферный фронт. С ним пришли ветер с порывами до 20-25 м/с и снегопады. Сильный ветер уже привел к отключениям электроэнергии в ряде районов Приангарья. По последним данным, без света остаются 14 поселений. По прогнозу синоптиков, с северных широт придет мощное арктическое вторжение, что приведет к значительному понижению температуры воздуха. На севере региона местами ожидаются морозы до минус 37-42 градусов, а 7 декабря - до минус 46-51 градуса при прояснении. ГУ МЧС по региону распространило предупреждение, в котором призывает население учитывать прогноз при планировании поездок на дальние расстояния, не выходить на акваторию Байкала, где порывы ветра могут достигать 37 м/с.