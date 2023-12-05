Минздрав РФ сообщил о проведении осмотра 120 человек, эвакуированных из Газы

В ведомстве заявили, что у нескольких выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа, одну женщину госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В ночь на вторник спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово еще 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы.

"Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России по прилете осмотрены 120 прибывших из сектора Газа, среди которых 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты. Одна женщина - гражданка Палестины - госпитализирована в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Накануне представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий.