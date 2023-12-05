В Москве непрерывно идут работы по уборке снега

В течение дня проводится очистка скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий и водостоков от снега и наледи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Столичные коммунальщики продолжают непрерывные работы по очистке улиц и дворов от снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий и водостоков от снега и наледи. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица.