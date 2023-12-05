ВЦИОМ: банковские вклады есть практически у каждого третьего россиянина

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, этот показатель стал максимальным за последние 10 лет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Почти каждый третий (30%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) имеет банковский вклад. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Сегодня банковские вклады есть практически у каждого третьего россиянина (30%), это максимум за 10 лет (2013 год - 28%, 2017 год - 25%). Но большая часть россиян вкладов не имеет (68%), с 2017 года показатель сократился на 6 п.п. (2017 год - 74%)", - говорится в сообщении.

С 2009 года уровень доверия россиян к банкам вырос в два раза: почти половина опрошенных (46%) ответили, что доверяли и доверяют банкам (2009 год - 24%, 2013 год - 31%), еще 6% заявили, что стали больше доверять банкам в последние три года.

Каждый третий (35%) вкладчик опасается за сохранность своих сбережений в банках, 60% не боятся потери денег на счетах. При этом респонденты, которые боятся потерять деньги на счетах, чаще всего ничего не делают, чтобы избежать подобного сценария (38%), еще 10% для сохранности вкладов выбирает надежный банк, 9% хранят деньги в нескольких банках, 6% инвестируют в недвижимость, а также в металлы, криптовалюту, акции и валюту.

Опрос проводился 10 ноября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.