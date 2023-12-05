В России охраняются почти 690 кладбищ и знаков в память о солдатах вражеских армий

На большей части таких воинских захоронений похоронены солдаты вермахта, рассказала депутат Елена Цунаева

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 690 кладбищ и памятных знаков в память о иностранных военнопленных и солдатах вражеских армий в РФ охраняются государством. Об этом сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

"На территории нашей страны есть воинские захоронения иностранных граждан и памятные знаки, и все они охраняются государством. <...> По моим данным, на территории современной РФ порядка 690 кладбищ и памятных знаков, которые установлены в память о военнопленных и солдатах вражеских армий, которые погибли и похоронены на самых разных кладбищах. Больше всего - это немецкие, солдаты вермахта", - сказала она на круглом столе "Реванш националистов, или кому в Европе мешают памятники советским воинам".

Цунаева уточнила, что такие захоронения начали создавать в 90-х годах. С 1991 года заключено 14 межправительственных соглашений, по которым обе стороны - РФ и иностранное государство - договорились заботиться о воинских захоронениях.

Первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко упомянула проект "Место памяти", который был создан в РФ в 2015 году. На этой платформе собраны все памятные места, связанные с военной историей России различных периодов.

"Давно мы пришли к пониманию, что нужно наносить и свидетельствовать о тех сносах, которые происходят за рубежом, о демонтированных, снесенных объектах. <...> Сейчас мы имеем порядка 13 тыс. объектов, занесенных на карту "Место памяти", которые посвящены нашей военной истории и установлены за рубежом, из которых уже 500 объектов снесенные", - добавила она.