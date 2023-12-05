Авиакомпания "Россия" увеличит частоту полетов из Москвы в Саратов с 18 декабря

Количество рейсов достигнет девяти в неделю

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") возобновит ежедневную полетную программу из Москвы в Саратов. Количество рейсов увеличат до девяти в неделю с 18 декабря, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Россия" (Группа Аэрофлот) возобновит ежедневную полетную программу из Москвы в Саратов. Дополнительный рейс из столичного аэропорта Шереметьево появился в расписании перевозчика с 18 декабря. Общая частота полетов авиакомпании по маршруту составит девять рейсов в неделю", - говорится в сообщении. Сейчас рейсы Москва - Саратов выполняются по пятницам и воскресеньям.

Как пояснили в авиакомпании, увеличенная частота полетов с середины декабря будет особенно востребована в новогодние праздники - традиционный для жителей России сезон отдыха и активных авиаперелетов.

"Рейсы "России", связывающие Саратов с Московским авиатранспортным узлом, пользуются спросом среди жителей области, интересны для представителей деловой среды - инвестиционный климат Саратовской области динамично развивается", - добавили в пресс-службе.