Более 66 тыс. школьников в Москве напишут итоговое сочинение по русскому языку

Результаты участники смогут узнать не позднее 20 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 66 тыс. одиннадцатиклассников в Москве 6 декабря напишут итоговое сочинение по русскому языку, успешная сдача которого является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА), сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В этом учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении) зарегистрировались более 66 тыс. одиннадцатиклассников. Кроме школьников, в нем по желанию примут участие выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей. У ребят будет 3 часа 55 минут, чтобы написать работу. Для участников с ОВЗ продолжительность итогового сочинения по желанию увеличивается на 1,5 часа", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Молоткова.

Он отметил, что школьники также могут выбрать для написания альтернативную форму - изложение. Результат итогового сочинения относится к индивидуальным достижениям абитуриентов, за которые вузы могут дополнительно начислить баллы к сумме результатов единого государственного экзамена. Как уточнили в пресс-службе, в этом учебном году можно выбрать одну из шести тем, сформулированных в рамках трех направлений: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Семья, общество, Отечество в жизни человека", "Природа и культура в жизни человека". Результаты участники смогут узнать на портале mos.ru либо в своей образовательной организации не позднее 20 декабря.

Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли написать итоговое сочинение в основной срок или получили незачет, предусмотрены резервные даты - 7 февраля и 10 апреля 2024 года.