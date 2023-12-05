Свыше 13 тыс. кровельщиков очищают крыши домов после снегопада в Москве

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 13 тыс. кровельщиков задействованы в очистке крыш домов после снегопада в Москве. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней. В них задействовано максимальное количество сил - более 250 автоподъемников и свыше 13 тыс. кровельщиков", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. "Обращаюсь к горожанам с просьбой быть внимательнее, следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб и ни в коем случае не заходить за ограждения", - добавил заммэра.

Кроме того, в столице продолжается уборка снега с городских улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. Ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.