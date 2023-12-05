Правозащитники потребуют проверки сертификатов гирлянд после пожара в Москве

В результате ЧП погибли двое детей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Союз электронной торговли намерен проконтролировать ситуацию с продажей новогодних гирлянд на маркетплейсах после пожара в квартире дома на Библиотечной улице в Москве, в результате которого погибли дети. Об этом ТАСС рассказал председатель союза Георгий Волков.

"В СМИ стремительно разлетелась новость о том, что причиной пожара в квартире дома на Библиотечной улице могло стать замыкание китайской гирлянды. В Союзе электронной торговли создали специальную комиссию, в задачи которой входит мониторинг разрешительной документации товаров, реализуемых на маркетплейсах. Сама деятельность направлена в целом на борьбу с контрафактной продукцией", - сказал он.

По словам Волкова, в канун Нового года на маркетплейсах можно встретить в продаже большое количество гирлянд без должного оформления разрешительной документации. "Мы не удивимся, если выяснится, что гирлянды были куплены на маркетплейсе без необходимых сертификатов. Контроль, в том числе общественный, в этой сфере, однозначно, нужен. От Союза электронной торговли и Общественной палаты РФ будут направлены соответствующие запросы в компетентные органы власти с целью установления происхождения гирлянд, места покупки и наличия сертификатов соответствия", - заключил правозащитник.

3 декабря в квартире на Библиотечной улице в Москве в результате пожара погибли двое детей, один взрослый тяжело пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лиц)". Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по одной из версий, пожар произошел из-за короткого замыкания новогодней гирлянды.