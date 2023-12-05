В Благовещенске побит температурный рекорд 1990 года

В областном центре столбики термометров поднялись до отметки минус 1,1 градуса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Температура до минус 1,1 градуса в Благовещенске в Амурской области стала рекордной за последние 33 года. Об этом сообщили в Амурском гидрометцентре.

"В областном центре столбики термометров поднялись до отметки минус 1,1 градуса. Это значение - самое высокое, которое отметили в Благовещенске за всю историю наблюдений за погодой. Прежний рекорд дня принадлежал 1990 году, когда максимум достиг отметки минус 1,4 градуса", - говорится в сообщении.

В селе Константиновка отмечена плюсовая температура: в 15:00 по местному времени (09:00 мск) зафиксировали плюс 0,3 градуса. Это связано с тем, что южная часть региона оказалась в теплом секторе циклона, который пришел из Забайкальского края. Потоки южного юго-восточного ветра доставляют воздушную массу с высокими температурными показателями.

При этом синоптики сообщают, что в отдельных северных районах Амурской области сильный снег и слабая метель. В центральных, южных районах и в Благовещенске усиливается южный, юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с. На автодорогах Амурской области местами сохраняется снежный накат, гололед.