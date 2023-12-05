В Петербурге на первую конференцию о развитии детского движения прибыли ученые из 11 стран

Участники мероприятия планируют обсудить вопросы, которые актуальны и значимы для современных детей, - патриотическое воспитание, трудовое воспитание, создание эффективного детско-взрослого сообщества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Первая международная научно-практическая конференция "Детское движение как социальный институт воспитания: история, теория, практика, перспективы" открылась в Президентской библиотеке им. Ельцина в Петербурге. Участие в ней принимают представители 11 стран, сообщила первый заместитель председателя правления "Движение первых" Наталия Мандрова.

"Всего год назад было принято решение, были приняты первые шаги по организации единого детского движения в нашей стране. И вот спустя год развернулась огромная работа, и на сегодняшний момент мы можем говорить, что у нас есть первые результаты. Конечно, то, что сегодня здесь собрались не только российские, но и зарубежные ученые из 11 стран, говорит, какую значимость мы все придаем вопросам воспитания и различным институтам, которые с этим связаны", - сказала она во время открытия.

По ее словам, на конференции планируется обсудить вопросы, которые актуальны и значимы для современных детей, - патриотическое воспитание, трудовое воспитание, создание эффективного детско-взрослого сообщества.

Как рассказала журналистам Мандрова, на сегодняшний день к "Движению первых" присоединились 5 млн школьников с 1-го по 11-й классы со всей страны. Проект за год объединил порядка 40 детских организаций, планируется присоединить еще 50. "Очень популярна деятельность, которая связана с медиа, с волонтерством, очень детям нравятся экологическое и спортивное направления, и, конечно, все проекты, которые связаны с сохранением исторической памяти. <...> Сейчас мы запустили работу по восстановлению традиций пешеходного туризма, надеюсь, что через год-два это будет опять массовое туристическое детское движение", - сказала она.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" с 5 по 6 декабря проводит первую международную научно-практическую конференцию. С докладами выступят ученые, педагоги, теоретики и практики в сфере воспитания и развития детского движения, руководители органов исполнительной власти и представители детских общественных организаций. Всего более 100 спикеров из России и других стран, в том числе из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Индонезии.