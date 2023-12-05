В Тюмени в марте пройдет съезд уполномоченных по правам ребенка

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что регион станет пилотной площадкой для всей страны по практикам работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка пройдет в марте 2024 года в Тюмени и будет посвящен теме семьи. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.

"В начале марта на территории Тюменской области пройдет съезд уполномоченных по правам ребенка РФ, из всех субъектов приедут уполномоченные, по теме семьи, так как следующий год президентом объявлен Годом семьи, поэтому на нашем съезде будем обсуждать, как нужно поддерживать семьи, как нужно помогать, где есть какие-то проблемные зоны. <…> Я уверена, что те решения, которые мы выработаем совместно с профильным министерством, ведомствами, лягут в основу изменений в законодательной сфере и в разных программах и системных решениях на уровне всей страны", - сказала Львова-Белова.

Она отметила, что в Тюменской области есть большие наработки по возвращению в семьи или передаче в замещающие семьи детей, чьи родители с зависимостью. "За несколько месяцев удалось в семьи вернуть или передать в замещающие 53 ребенка, это были сложные ситуации", - сказала она, добавив, что в регионе ведется грамотная и комплексная работа с семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию. По словам Львовой-Беловой, с губернатором Тюменской области они договорились о том, что регион станет пилотной площадкой для всей страны по практикам работы с такими семьями.

Также в рамках рабочей поездки в регион Львова-Белова посетила областной реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", где провела встречу с семьями, взявшими под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из ЛНР. Кроме этого, омбудсмен приняла участие в открытии нового Центра дневного пребывания "Открой мне мир" в Тюменской области.