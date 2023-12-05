В Таганроге первые 19 жителей получили компенсации после подтопления

Еще 35 пострадавших получат выплаты в ближайшее время

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Первые 19 жителей города Таганрога Ростовской области получили компенсации после подтопления из-за непогоды, в ближайшее время выплаты направят еще 35 пострадавшим. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

"Специальная комиссия продолжает оценивать ущерб пострадавших от стихии частных территорий. Таганрожцы уже начали получать первые выплаты единовременной материальной помощи. Их получили 19 человек. В ближайшее время выплаты получат еще 35 человек. Работа продолжается", - написал он.

В администрации Таганрога ТАСС уточнили, что пострадавшие получают единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Кроме того, по словам Фатеева, в городе продолжаются работы по восстановлению обрывов на сетях электроснабжения и уборке поваленных деревьев. В настоящее время отработано более 120 заявок по упавшим деревьям.

Ранее власти Таганрога и Азова ввели режим ЧС в границах территорий, пострадавших из-за последствий стихии. Всего в период нагонных явлений в Ростовской области было подтоплено 2,9 тыс. придомовых территорий и порядка 1 тыс. домов, в том числе 12 социальных объектов. Как сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Бодряков, от жителей Ростовской области принято порядка 750 заявлений на выплату единовременной материальной и финансовой помощи за утраченное имущество первой необходимости. На территории Азова, Таганрога и Неклиновского района откачка воды завершена, эвакуированные из-за непогоды в пункты временного размещения жители Азова и Азовского района вернулись домой.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали.