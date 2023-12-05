Строители приступили к отделке станции метро Москвы "ЗИЛ"

Станционный комплекс запроектирован с одним подземным вестибюлем и пешеходным выходом к парку "Тюфелева роща" и улице Лисицкого

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Устройство основных конструкций подземного вестибюля завершено на строящейся в Москве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, началась его черновая отделка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В подземном вестибюле будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что станционный комплекс запроектирован с одним подземным вестибюлем и пешеходным выходом к парку "Тюфелева роща" и улице Лисицкого, планируется строительство пересадки на одноименную станцию перспективной Бирюлевской линии метро.

"Кроме того, завершено возведение основных конструкций наземного входного павильона, ведущего к вестибюлю. На станции продолжается бетонирование стен, колонн и перекрытий в зоне будущей платформы", - уточнил заммэра.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что между Троицкой и Бирюлевской линиями подземки будет создана соединительная ветка для перегона поездов: сейчас завершено устройство ее монолитных конструкций и ведутся работы по обратной засыпке.

"Станция "ЗИЛ" станет конечной на Троицкой линии, поэтому перед ней и за ней сооружаются оборотные тупики для размещения и разворота подвижного состава новой ветки. На одном из участков оборотных тупиков уже выполнены монолитные работы, завершена засыпка котлована и началось устройство верхнего строения пути", - заключил он.

Метро в Троицк

Строящаяся Троицкая линия метро длиной свыше 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

Всего на Троицкой линии метро, которая создается поэтапно, в зоне ответственности "Мосинжпроекта" девять станций первого этапа, находящиеся в активном строительстве: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская".