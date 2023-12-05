В ДНР предложили разрешить бакалаврам преподавать в школах из-за нехватки кадров

Как заявила ректор Донецкого государственного университета Светлана Беспалова, в школах Донбасса не хватает учителей математики, физики, информатики, химии, биологии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Привлечение бакалавров к преподаванию в школах Донецкой народной республики (ДНР) математических и естественных наук поможет решить проблему с нехваткой учителей. Об этом заявила ректор Донецкого государственного университета Светлана Беспалова на совместном заседании совета ректоров вузов Юга России и совета ректоров вузов Ростовской области.

"В связи с острой нехваткой в школах Донбасса учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, было бы целесообразно законодательно закрепить возможность преподавания в школах выпускникам бакалавриата данных направлений. <...> Тем более что в образовательные программы тех направлений включен блок дисциплин педагогической направленности", - сказала Беспалова.

По ее словам, в настоящее время Донецкий государственный университет готовит 79% всех специалистов региона в области математических, естественных наук, 87% педагогов и 81% специалистов гуманитарного профиля.

"Мы в 2019 году воссоздали в составе университета научно-образовательный инновационный комплекс семи научных академических институтов. Сейчас мы ведем работу по его трансформации в научно-образовательный консорциум. Деятельность консорциума ориентирована на технологическое и кадровое обеспечение Донбасса, и здесь было бы перспективным и полезным сотрудничество и нашего математического межрегионального центра и консорциума с национальным центром физики и математики. Чтобы повысить качество школьного образования в области математики, физики, химии и биологии, необходимо повысить уровень предметной подготовки учителя", - уверена ректор.