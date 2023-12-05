На автовокзале "Центральный" в Москве заработала новая стойка информации

Сотрудники стойки "Живое общение" помогут пассажирам найти нужную локацию на автовокзале, объяснят, как пройти к метро и другим транспортным объектам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новая стойка "Живое общение" появилась рядом с кассами на автовокзале "Центральный" в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Как рассказал [заммэра] Максим Ликсутов, сотрудники стойки "Живое общение" помогут пассажирам найти нужную локацию на автовокзале, объяснят, как пройти к метро и другим транспортным объектам. Кроме того, специалисты могут подробно рассказать о тарифах проездных билетов и правилах провоза багажа, а также ответить на другие вопросы. Еще на стойках можно купить сувенирную продукцию метрополитена", - говорится в публикации.

По словам Ликсутова, которые приводит департамент транспорта, в московском метрополитене установлено уже более 30 таких стоек информации, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. "Наши работники проходят специальное обучение, чтобы быстро помогать в любом вопросе", - заключил заммэра.