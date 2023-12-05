Посол России в Казахстане вручил медаль Пушкина директору театра "Астана опера"

Галыма Ахмедьярова отметили "за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, наций и народностей"

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил медаль Пушкина директору казахстанского государственного театра оперы и балета "Астана опера" Галыму Ахмедьярову, сообщила пресс-служба посольства.

Руководитель театра удостоен награды указом президента России Владимира Путина "за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, наций и народностей".

Бородавкин поздравил Ахмедьярова и пожелал ему успехов в его дальнейшей творческой деятельности. Со своей директор "Астана опера" выразил искреннюю признательность за высокую награду и заверил в том, что "будет и впредь прилагать усилия в интересах развития сотрудничества между Казахстаном и Россией в области театрального искусства".

"Астана опера" - крупнейший театр Центральной Азии. Он был открыт в 2013 году. На его сцене часто выступают артисты из России. В частности, в начале марта театр принимал "Русские сезоны", которые впервые проходили в казахстанской столице.

Медалью Пушкина награждаются за достижения в области культуры и искусства, гуманитарных наук, а также за вклад в изучение и сохранение культурного наследия и его популяризацию.