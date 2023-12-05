В Москве на крыше экоквартала появится всесезонная общественная терраса на высоте 100 м

В состав проекта войдут восемь жилых корпусов высотой от 14 до 45 этажей, первый из который планируется сдать в 2025 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Всесезонное общественное пространство площадью более 100 кв. м обустроят на крыше нового жилого здания, которое появится около старинного усадебного парка "Покровское-Стрешнево". Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Общественные террасы на верхних этажах зданий - редкое явление, особенно в условиях ярко выраженной зимы, как в Москве. Такой формат благоустройства крыши чаще можно встретить в странах Азии, например, в Сингапуре или Китае. И, как правило, в объектах коммерческой недвижимости, а в жилой недвижимости благоустраивают в основном стилобаты, дворы и кровлю не выше второго-третьего этажей", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что архитектурный ансамбль экоквартала разработан бюро KAMEN architects, которому за счет приемов остекления и светлых оттенков в отделке фасадов удалось создать редкий пример "полупрозрачной" архитектуры, с чистой геометрией и легкими силуэтами.

"Лаконичная концепция позволяет домам сливаться с природой, будто пропуская через себя пейзаж. На высоте 100 м обустроят общественную террасу площадью более 100 кв. м с захватывающим видом на парк "Покровское-Стрешнево". Концепция пространства предусматривает его всесезонное использование за счет закрытых от осадков площадок и уборки снега", - добавили в Москомархитектуре.

Там добавили, что экоквартал будет реализован на участке 4 га по адресу 1-й, 3-й, 4-й Красногорские проезды. В состав проекта войдут восемь жилых корпусов высотой от 14 до 45 этажей, первый из который планируется сдать в 2025 году. Также на территории предусмотрены школа на 350 учащихся и детский сад на 175 мест.