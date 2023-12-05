Поезда МЦД-3 возобновили движение после сбоя из-за остановки состава

Остановившийся поезд убран с путей вспомогательным локомотивом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Поезда МЦД-3 начали движение после сбоя из-за остановки одного из составов, но пока отстают от графика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение в сторону Зеленограда-Крюково на МЦД-3 возобновлено. Остановившийся поезд убран с путей вспомогательным локомотивом. Вместе с РЖД принимаем меры для ввода движения в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на МЦД-3 и Ленинградском направлении было затруднено движение в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам на участке Сходня - Зеленоград-Крюково. К нему был направлен вспомогательный локомотив.