На курорте "Ведучи" до конца года появятся 9 новых горнолыжных трасс

Параллельно ведется работа по строительству объектов электроэнергетической инфраструктуры комплекса

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Девять новых горнолыжных трасс введут в эксплуатацию до конца 2023 года на курорте "Ведучи" в Чечне. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"На сегодняшний день осуществляется строительство 15 трасс общей протяженностью 13,6 км, а также системы искусственного снегообразования и 4 канатных дорог. Рад сообщить, что 9 трасс планируется ввести в эксплуатацию уже в этом месяце. Также активными темпами ведутся земляные и бетонные работы по устройству фундаментов станций и опор канатных дорог", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Хучиева, параллельно ведется работа по строительству объектов электроэнергетической инфраструктуры комплекса. "На данном этапе проводятся подготовительные работы в рамках строительства подстанции мощностью 10 мВт и высоковольтной линии. Также в рамках развития комплекса будет проведена реконструкция объектов электросетевого хозяйства", - добавил премьер-министр регионального правительства.

Он отметил, что курорт является приоритетным проектом Чеченской Республики, который способствует развитию туризма и стимулирует экономический рост региона.

Курорт "Ведучи" был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.