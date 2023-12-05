В ДНР привели к нормативному состоянию более 1 тыс. км дорожной сети в 2023 году

Глава республики Денис Пушилин отметил, что также восстановлено семь мостов

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Дорожные рабочие привели к нормативному состоянию более 1 тыс. км автодорог в Донецкой Народной Республике и восстановили семь мостов с начала года, завершается ремонт дорог муниципального значения. Об этом сообщил на второй конференции донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" глава ДНР Денис Пушилин.

"Сколько было всего сказано о проблемах наших дорог и мостов, сколько жалоб и нареканий собрали наши кандидаты по этому поводу. На сегодня уже более 1 тыс. км дорожной сети республики из намеченных на этот год 1,1 тыс. километров приведены к нормативному состоянию. Среди них главные артерии республики: дороги Амвросиевка - Мариуполь, Донецк - граница Ростовской области, дороги до границ ЛНР. Открыто движение по семь мостам", - сказал Пушилин.

Он добавил, что почти завершен запланированный ремонт 240 км улично-дорожной сети муниципалитетов и дорог межмуниципального значения. "Безусловно, еще очень много предстоит сделать, но дороги меняются на глазах. Каждый об этом сейчас уже может говорить, кто перемещается по территории республики. Задача качественных дорог, построенных по нормативам, стала обыденностью для наших граждан", - отметил Пушилин.