В ДНР с начала года восстановили более 7 тыс. индивидуальных домов

Глава региона Денис Пушилин также отметил, что в 2023 году с нуля построено 48 многоквартирных домов

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Строители восстановили с начала года в Донецкой Народной Республике 1 600 многоквартирных и 7 207 индивидуальных жилых домов, а также 350 социально-культурных объектов. Об этом сообщил на второй конференции Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" глава ДНР Денис Пушилин.

"ДНР стала одной из самых больших строек России. С начала года уже восстановлено 1 600 многоквартирных домов, 7 207 объектов индивидуального жилого фонда, 350 социально-культурных объектов. В их числе - 122 школы, 100 детских садов, пять организаций среднего профессионального образования", - сказал глава региона.

Он добавил, что в этом году с нуля построено 48 многоквартирных домов, введены в эксплуатацию республиканский спасательный центр, школа на 1 100 мест, детский сад на 150 мест, два больничных корпуса.

"Еще на 762 объектах работы продолжаются, и до завершения года все они будут завершены", - отметил Пушилин.

Он уточнил, что также в регионе "многое сделано, чтобы в нормальном режиме начался отопительный сезон". "Заменено более 54 км тепловых сетей, более 60 котлов, в Донецке и Шахтерском районе установлено пять новых блочно-модульных котельных, в Мариуполе сейчас работает уже 56 стационарных котельных, - сказал глава региона.