НовГУ и Университет МЧС будут готовить кадры в сфере противодействия БПЛА

Планируется разработка совместных мероприятий по подготовке операторов и инструкторов беспилотников, также будут вестись работы в сфере создания мобильных переносных систем защиты сотрудников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Новгородский университет заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России. Оно предусматривает научно-техническое сотрудничество, в том числе в области обнаружения, управления и радиоподавления беспилотных авиационных систем в интересах МЧС России, сообщает пресс-служба вуза.

"План развития сотрудничества вузов предусматривает разработку совместных программ и модулей высшего образования и дополнительного профессионального образования для подготовки кадров в области противодействия БПЛА", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, планируется разработка совместных мероприятий по подготовке операторов и инструкторов беспилотников с учетом моделей БАС, имеющихся в МЧС России. Будут вестись работы в сфере создания мобильных переносных систем защиты сотрудников МЧС России, проводящих спасательные работы в условиях потенциальной атаки дронов. Также в планах проведение совместных испытаний радара бокового обзора лаборатории цифровой обработки сигнала на борту беспилотного летательного аппарата МЧС России.

"Стороны будут разрабатывать предложения по интеграции системы противодействия БАС в систему "Безопасный город". Также в планах - проработать нормативные правовые аспекты противодроновой защиты", - добавили в вузе.

Вузы будут проводить совместные международные конференции, академические обмены, участвовать в конкурсах, обмениваться практиками эффективного внедрения новых цифровых подходов в деятельности МЧС России, в том числе с применением методов "Аналитики больших данных".