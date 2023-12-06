Лех Валенса заразился коронавирусом

Бывшего президента Польши госпитализировали

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Польши (1990-1995) Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"COVID сразил меня", - написал Валенса. К сообщению приложена фотография экс-президента на больничной койке.

Лех Валенса - польский государственный и политический деятель. Один из основателей и лидер общественного движения "Солидарность" (1980-1991) занимал пост президента Польши (1990-1995) и был удостоен Нобелевской премии мира (1983).