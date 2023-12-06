В Московском регионе с 8 декабря прогнозируют похолодание

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха днем может опуститься до минус 16-18 градусов, а ночью - до минус 20-23 градусов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Морозы до 16-18 градусов днем и 20-23 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе с 8 декабря. Пока заметного потепления не ожидается в начале следующей недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Морозы будут усиливаться. В ночь на пятницу ожидается минус 18-20 градусов, по области - до минус 23 градусов, а днем - минус 14-16 градусов. На севере области даже днем морозы будут достигать 18 градусов", - сообщил он.

Среда станет самым теплым днем из ближайшей пятидневки - ожидается минус 15-17 градусов ночью и минус 10-12 градусов днем. 7 декабря, в четверг, прогнозируются морозы до 16-21 градуса ночью и 12-16 градусов днем.

По словам Вильфанда, 9 декабря ночью в регионе прогнозируется до минус 17-22 градусов, а днем - до минус 13-18 градусов. В ночь на 10 декабря ожидаются морозы до 15-20 градусов, а днем 14-18 градусов. По области ночью морозы могут достигать 23 градусов.

По предварительным расчетам, в начале следующей недели заметного потепления не ожидается. 11 декабря прогнозируются морозы до 12-17 градусов и днем, и ночью.