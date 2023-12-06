В центральных районах Камчатки в ноябре выпало осадков в 4,5 раза больше нормы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Количество выпавших осадков в центральных районах Камчатки в ноябре в 4,5 раза превысило многолетние значения, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"В середине ноября глубокие тихоокеанские атмосферные вихри смещались на север Берингова моря вдоль восточного побережья полуострова. В начале и в конце второй десятидневки при их влиянии на территории края наблюдались интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами в центральной части полуострова количество выпавших осадков в 4,5 раза превысило декадную норму", - сказали синоптики.

Количество выпавших осадков на юге полуострова было близко к многолетним значениям или меньше, в северных районах края - в 1,5-5,7 раза больше обычного. Высота снежного покрова на полуострове в конце ноября была от 7 до 89 см, что для большинства районов выше обычного.