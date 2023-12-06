В Хабаровском крае классы 19 школ закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу

Карантин также ввели в группах 15 детских садов

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и гриппу в Хабаровском крае ввели в классах 19 школ, а также в группах 15 детских садов, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Закрыты отдельные классы в 19 школах и группы в 15 садах", - сказали в управлении. Учреждения ввели ограничения на посещение в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Ванинском, Николаевском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. В последнем на карантин полностью закрыли один детский сад.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе увеличилась, эпидемический порог превышен на 8,9%. За предыдущую неделю прирост новых случаев заболевания составил 16%. Заболели в общей сложности 9,6 тыс. человек, в основном взрослые и дети школьного возраста. Зарегистрировано также несколько случаев гриппа.