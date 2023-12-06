В Хакасии ограничили движение междугородних автобусов

Причиной ограничения стали снег и гололед на дорогах

ТАСС, 6 декабря. Движение пассажирского междугороднего транспорта ограничили в двух направлениях в Хакасии из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении ГИБДД республики.

"Ограничено движение пассажирского транспорта. Из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта по дорогам Абакан - Ак-Довурак, Белый Яр - Бея-Аскиз", - говорится в сообщении.

В ГИБДД республики пояснили ТАСС, что ограничения введены из-за снегопада и гололедицы на дорогах. По данным Гидрометцентра, утром в Абакане минус 9 градусов.

Сильные морозы стали причиной отмены двух автобусных рейсов в Северо-Енисейском районе на севере Красноярского края, сообщают местные власти. Из-за морозов отменены занятия в школах в шести населенных пунктах, включая районный центр - поселок Северо-Енисейский. Погода в поселке минус 33 градуса.