Кисида выразил соболезнования Байдену в связи с крушением конвертоплана Osprey

Командование специальных операций ВВС США ранее объявило о гибели всех восьми членов экипажа

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с гибелью американских военных при крушении конвертоплана Osprey у побережья острова Якусима 29 ноября. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Соболезнования своим американским коллегам выразили также глава МИД Ёко Камикава и министр обороны Минору Кихара. Камикава в своем послании отметила, что правительство Японии "полно решимости сотрудничать с США в поддержании мира и безопасности в Японии и окружающем регионе".

Командование специальных операций ВВС США ранее в среду объявило о гибели всех восьми членов экипажа конвертоплана.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима 29 ноября. На борту находились восемь человек. Разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного двигателя вырывалось пламя. Пока неизвестно, что стало причиной падения конвертоплана.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа этого года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.