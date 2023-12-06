В Москве ожидаются небольшой снег и до 12 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 760 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и изморозь, гололедица и температура воздуха до минус 12 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 10-12 градусов мороза, в ночь на четверг - до минус 18 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит примерно 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 13 - минус 8 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 21 градус.