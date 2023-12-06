Швыдкой заявил, что премия ТЭФИ отражает реальное телевидение сегодня

Церемония награждения лауреатов состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России и 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023 пройдет 7 и 8 декабря в Москве. Сегодня ТЭФИ отражает реальное телевидение, поэтому необходимость в ней сохраняется, сообщил ТАСС президент Академии Российского телевидения, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Для любого профессионального сообщества профессиональные премии в высшей степени важны. И в этом смысле телевидение - очень серьезная и влиятельная профессиональная сфера, которая требует профессиональной премии. Это было ясно ее отцам-основателям, и я думаю, что необходимость в ней сохранилась и сегодня. Время меняется, телевидение меняется, но профессиональная премия необходима. Потому что телевидение отражает реальную жизнь, а премия - реальное телевидение", - сказал он.

В этом году премия проводится по 54 номинациям в двух категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание, сериалы". Из них 53 конкурсные номинации и одна специальная - Специальный приз Академии российского телевидения "За вклад в развитие российского телевидения".

"То телевидение, которое есть сегодня, достаточно разнообразно. Мы вручим премию в разных номинациях - это и развлекательные программы, и сериальные проекты, и общественно-политическое вещание", - рассказал Швыдкой.

Так, в одной из новых номинаций премии, которая получила название "Главное событие телевизионного сезона", за приз поборются военкоры ВГТРК, которые работают в зоне специальной военной операции, документальный фильм Первого канала "Прими "Вызов" - почувствуй силу!" и шоу "Маска" на НТВ. Еще в одной новой номинации "Специальное (однократное) телевизионное событие года" финалистами стали "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний", "Вызов". Трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа" на Первом канале и трансляция акции памяти "22 июня, ровно в 4 часа…". Реквием Роберта Рождественского" на канале "Россия-1".

Ранее организаторы ТЭФИ-2023 опубликовали шорт-лист финалистов премии. Всего на соискание премии поступило более 1 тыс. работ. Среди номинантов - Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия-24", "Россия К", "Карусель", ОТР и другие телеканалы.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ - 2023 состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.