В Беговом районе Москвы капитально отремонтировали дом в конструктивистском стиле

На историческом объекте обновили крышу, фасад и внутридомовые коммуникации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по обновлению дома на улице Расковой в Беговом районе на севере Москвы выполнили в 2023 году в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. На объекте обновили фасад, крышу и внутридомовые коммуникации, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) столицы.

"Важно задачей для ФКР Москвы было сохранение исторического лица объекта. Перед началом работ создали уникальный проект проведения работ, подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Особое внимание специалистов было направлено на восстановление фасада дома", - говорится в сообщении.

Ремонт начался с расчистки и ремонта штукатурного слоя. После этого заделали трещины, восстановили локальные повреждения кирпичной кладки. На следующем этапе специалисты выполнили ремонт архитектурных элементов - цементно-известковым раствором привели в порядок межэтажные пояса и наличники.

"Нанесли биозащитный состав в местах намокания. На подготовленную поверхность специалисты нанесли свежее окрасочное покрытие водоотталкивающей акриловой краски. Одновременно велись работы по устройству плиточного цоколя, замене отливов и ремонту входных групп. Также необходимо было обновить откосы и установить новые современные окна в местах общего пользования", - добавили в ФКР.

Кроме того, на крыше дома в рамках капремонта заменили старый слой кровельного настила, обновили вентиляционные шахты и заменили металлическую части парапета, а также магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

"Пятиэтажный жилой дом № 16/26, корпус 2 на улице Расковой был возведен в 1932 году по индивидуальному проекту. Его портрет очень оригинален. Часть входных групп продолжена ризалитами. Фасад декорирован межэтажными поясами и наличниками. Места общего пользования выделены витражным остеклением. Стилистика дома - конструктивизм", - заключили в пресс-службе.

О программе

Московская программа капитального ремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тыс. лифтов. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.