Климатологи признали ноябрь 2023 года самым теплым за всю историю наблюдений

Средняя температура поверхности Земли в прошедшем ноябре составила плюс 14,22 градуса, что превысило предыдущий рекорд 2020 года на 0,32 градуса, сообщили в Европейской службе по изменению климата Copernicus

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейская служба по изменению климата Copernicus зафиксировала самый теплый ноябрь за всю историю наблюдений. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что средняя температура поверхности Земли в ноябре составила плюс 14,22 градуса, что превысило предыдущий рекорд 2020 года на 0,32 градуса. В результате ноябрь стал шестым месяцем подряд в 2023 году, побившим температурные рекорды.

"Экстраординарные глобальные температуры в ноябре <...> означают, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", - цитирует агентство заместителя директора Copernicus Саманту Берджесс.