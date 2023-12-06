Собянин: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Здание рассчитано на 50 коек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют достроить корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" в 2024 году, сейчас завершается монтаж внутренних инженерных систем. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Начали строительство в 2021 году. Завершаем монтаж внутренних инженерных систем. <...> Завершить строительство корпуса планируется в 2024 году", - говорится в материалах блога.

Здание площадью почти 13 тыс. кв. м рассчитано на 50 коек. Здесь разместится уникальный комплекс для лучевой терапии 3D и 4D. С окончанием строительства лучевого корпуса завершится формирование медицинского кластера в Коммунарке.