Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"

В рамках проекта для жителей новых регионов России и приграничных территорий собрали свыше 3,6 млн различных товаров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Столичная акция "Москва помогает" стала одним из лауреатов международной премии "Мы вместе", церемония награждения победителей прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

"В этом году на премию "Мы вместе" было направлено почти 40 тыс. заявок со всей страны. Больше всего - от жителей столицы: 2,5 тыс. Отмеченный жюри проект "Москва помогает" почти за два года объединил свыше 55 тыс. человек и 500 организаций. Поздравляю победителей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что проект получил диплом в номинации "Мы вместе - Россия".

В пресс-службе добавили, что акция "Москва помогает" стартовала в феврале 2022 года, за это время было собрано более 3,6 млн различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. В их число вошли одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, канцелярские товары, книги, игрушки и другое. Для работы штабов был сформирован волонтерский корпус, к которому присоединились 14 тыс. человек. Призеров и победителей премии ждут гранты на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, а также возможность стать лауреатами государственной награды Российской Федерации - знака отличия "За благодеяние".