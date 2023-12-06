Главы исполкома ОНФ и СК подписали соглашение о сотрудничестве

Оно предусматривает порядок взаимодействия при защите прав граждан и оказании помощи участникам СВО, членам их семей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает порядок взаимодействия при защите прав граждан и оказании помощи участникам СВО, членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Документ предусматривает порядок взаимодействия по вопросам защиты прав людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, а также помощи военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, и их семьям", - говорится в сообщении.

Как отметил сам Кузнецов, подписание соглашения повысит эффективность уже существующего взаимодействия с СК на федеральном и региональном уровне. "Были ситуации, когда по итогам инспекционной проверки экспертов Народного фронта выявлялись грубые нарушения, и сотрудники Следственного комитета возбуждали по этим фактам уголовные дела. Также оперативно решались проблемы граждан, чьи права нарушались", - рассказал он.