В Казахстане по решению суда ликвидировали благотворительный фонд "Слава Украине"

Он оказывал помощь жертвам военных действий

АЛМА-АТА, 6 декабря. /ТАСС/. Суд Атырауской области Казахстана принял решение ликвидировать фонд "Слава Украине", который оказывал помощь жертвам военных действий. Об этом сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ).

"В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украине", основным направлением которого была гуманитарная помощь жертвам военных действий", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд удовлетворил иск областного департамента юстиции Минюста Казахстана, отметили в организации.

По данным КМБПЧ, истец приводил доводы о несоответствии устава организации с нормами законодательства, отмечая, что эти нарушения "носят неустранимый характер".

Фонд был зарегистрирован 10 августа, однако уже 25 августа департамент юстиции подал иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации организации, указали правозащитники.

Глава фонда Турарбек Кусаинов сообщил КМБПЧ, что за время работы организации, она успела направить гуманитарную помощь на Украину в размере 5 млн тенге (около $11 тыс.).