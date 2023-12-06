Собянин принял участие в открытии храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Общая площадь комплекса составляет около 6,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе.

Как сообщается в материалах мэрии, строительство духовно-культурного центра с храмом святого Владимира в Тушине на 785 прихожан было завершено в октябре 2023 года. Общая площадь комплекса составляет около 6,2 тыс. кв. м.

Белокаменный храм шатрового типа в высоту достигает 58 м (до креста). Главный вход в здание обращен на запад в сторону Москворецкого парка. Одно из главных украшений храма - мозаичные панно на фасаде, посвященные тысячелетней истории христианства в России. Также фасад декорирован растительным орнаментом, высеченным в камне.

Архитектурный ансамбль включает и культурно-выставочный центр, оригинальные формы которого напоминают башню Псковского Кремля, звонницу и деревянную часовню.