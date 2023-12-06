В Западной Сибири на двух участках федеральных трасс ограничили движение автобусов

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, 30 мобильных пунктов обогрева для автомобилистов оборудовали тепловыми пушками, инструментами и теплой одеждой

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения автобусов ввели на двух участках федеральных трасс в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в Сибирском управлении автомобильных дорог.

"Временно ограничено движение пассажирского маршрутного транспорта на участке трассы Р-255 "Сибирь" с 41 по 245 км (от Новосибирска до Кемерово) и на участке Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области (с 28 по 135 км) в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, метель, видимость менее 50-100 м", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в 30 мобильных пунктах обогрева в регионе для автомобилистов готовы тепловые пушки, инструменты и теплая одежда. При необходимости дорожники помогут с эвакуацией машины в теплый бокс.

Согласно данным Гидрометцентра, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай в период с 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха до -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха до -40 градусов и ниже.