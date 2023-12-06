В Псковской области число случаев заражения ОРВИ выросло за неделю в 1,3 раза

В регионе заболели более 5,5 тыс. жителей

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Число случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области за неделю увеличилось в 1,3 раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За [последнюю] неделю выявлено 5 533 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 94,13 на 10 тыс. жителей", - отмечается в сообщении.

Неделю назад в регионе выявили 4 292 случая заражения ОРВИ. По данным пресс-службы, доля детей до 14 лет среди заболевших составила 53,6%. В начале недели представители ведомства информировали ТАСС о том, что три школы в Псковской области закрылись на карантин в связи с ростом числа заражений ОРВИ среди учеников. Учреждения находятся в Порховском, Островском и Великолукском районах. Общее число детей в закрытых классах превышает 230 человек.

"Зарегистрировано два случая лабораторно подтвержденного гриппа у непривитых. В Пскове зарегистрировано 2 783 случая ОРВИ или 50,3% от общего количества заболеваний по области. Родителям рекомендуется оставлять ребенка дома, если имеются признаки ОРВИ - повышенная температура, сильный насморк, боли в горле", - говорится в сообщении.