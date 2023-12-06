Минпросвещения указало на риски срыва сроков по капремонту школ и детсадов в 22 регионах

Пять объектов находятся в Томской области, по два объекта - в Амурской, Свердловской и Тамбовской областях, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Риски незавершения капитального ремонта школ и детсадов в срок подтвердили 22 российских региона. Пять объектов находятся в Томской области, по два объекта - в Амурской, Свердловской и Тамбовской областях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"К сожалению, остаются проблемы по 22 регионам. По капремонту подтвердили риски незавершения работ Томская область - по пяти объектам. Амурская область, Свердловская область, Тамбовская область - по двум объектам. Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Омская и Ульяновская области - по одному объекту. В связи с этим министерство, пойдя вам навстречу, обратилось в правительство с просьбой о переносе, но пока решения нет", - сказал он, выступая на Всероссийском штабе "Единой России" и Минпросвещения по капремонту школ.

По его словам, всего с 2022 года в рамках проекта партии и министерства было отремонтировано более 3 тыс. зданий. Кравцов отметил, что в полном объеме выполнили обязательства и отремонтировали здания 13 регионов: Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская республика, Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, а также Санкт-Петербург.

"Кроме того, отдельного внимание заслуживает положительной опыт Белгородской области и Липецкой области, которые [завершили работы] в рамках опережающего финансирования на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов. Особенно Белгородская область, сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, в зеленой зоне: и капремонты, и нацпроекты", - добавил министр.

В целом, по словам министра, программа капремонта школ и детских садов идет успешно и будет продолжена после 2025 года. Также ее планируется распространить на колледжи и учреждения детского отдыха.

Детские сады

По словам Кравцова, Астраханская область, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ не ввели в эксплуатацию объекты, запланированные к вводу еще в 2019 году. "Это надо обязательно сделать, тем более это детские сады. В случае не ввода этих объектов в этом году материалы мы направим, соответственно, в правоохранительные органы, поэтому просьба не доводить до этого ситуацию", - отметил министр.

Кроме того, зафиксированы риски по срыву сроков ввода в эксплуатацию девяти детских садов для детей до трех лет в Башкортостане, Хабаровском крае, Астраханской, Иркутской и Кемеровской областях. "По Астраханской области вообще какая-то системная тема, нам надо усилить здесь ситуацию, контроль. Андрей Анатольевич [Турчак], может, нам запланировать выезд в Астраханскую область в начале следующего года, потому что мы видим, что по многим направлениям требуется здесь помощь, наверное, региону", - отметил Кравцов.