Суд в Южной Корее обязал Apple выплатить компенсацию из-за замедления работы устройств

По данным Yonhap, компенсация полагается истцам за моральный ущерб, нанесенный в связи с нарушением свободы выбора

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Южной Корее рассмотрел апелляцию и постановил, что компания Apple должна выплатить компенсацию в размере 70 тыс. вон (примерно $53) семи пользователям ее продукции из-за намеренного замедления работы устройств.

"Даже если обновление программного обеспечения было призвано не допустить разрядки устройств, оно ограничило производительность центральных процессоров и другого оборудования. Apple должна надлежащим образом информировать своих клиентов, чтобы они могли выбрать, устанавливать это обновление или нет. Но это обязательство было нарушено", - приводит постановление суда агентство Yonhap. Оно указало, что истцам компенсация полагается за моральный ущерб, нанесенный в связи с нарушением свободы выбора.

Нижестоящая судебная инстанция ранее не поддержала коллективный иск 62 тыс. пользователей продукции американской компании с требованием возместить им по 200 тыс. вон ($152). Истцы утверждали, что Apple намеренно снизила производительность более старых моделей после обновления, чтобы вынудить пользователей приобрести новые устройства. Семь из них подали апелляцию.

Как указывает агентство, скандал впервые возник в 2017 году. Тогда компанию заподозрили в искусственном снижении производительности устройств. Сначала компания отрицала замедление, но затем заявила, что это было сделано ради продления срока службы аккумуляторов.