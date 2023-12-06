Кравцов поддержал идею об обмене письмами школьников из РФ со сверстниками из других стран

Министр просвещения считает, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал инициативу об обмене письмами между школьниками из России и их свестниками из других государств, в том числе США и стран Европы, отметив, что подобные предложения поступали от детей в МДЦ "Артек".

"По поводу писем, я поддержу, такое стремление есть, мы можем организовать письма в том числе артековцев, орлят из "Орленка". Действительно, такая традиция была. Найдутся в странах, которые вы назвали, молодые люди, ребята, которые откликнутся на эти письма, они есть, их большинство", - сказал он на Российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Молодежь - за Союзное государство" в формате видеомоста Москва - Минск.

По мнению Кравцова, такая акция вызовет большой отклик во всех странах.

"Такие письма, искренние, по зову сердца направленные от школьников, многие поддержат. Многие ребята к нам обращались. Когда в "Артеке" был, многие ребята говорили, что готовы писать. Будем говорить, как развивается наша страна, что никакие санкции нас не пугают, наоборот, появляется больше возможностей", - пояснил он.